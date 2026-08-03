Младшая дочь Глюкозы отдыхает в Испании после кардинальной смены имиджа

Младшая дочь Глюкозы, которая недавно кардинально сменила имидж, отдыхает на юге Испании. В соцсетях 14-летняя Вера показала фото из Марбельи, где у семьи есть вилла: на одном из фото она позирует в полупрозрачной блузке и мини-юбке.