В медучреждениях Крыма в новом году стартует проект "Подаренная жизнь"

Проект "Подаренная жизнь" с 2024 года будет активно внедряться в крымские медучреждения. О целях проекта в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой гуманитарных и психологических дисциплин Таврической духовной семинарии, психолог Таисия Данилова.