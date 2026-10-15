16 октября в КДК «Максим» состоится гала-концерт проекта «Иван Билибин — душа русского народа», который объединит шедевры русской оперной классики, искусство балета и знаменитые сказочные образы художника.
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