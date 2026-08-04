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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» отдаст Ливая в аренду «Панатинаикосу» за 1,25 млн евро с правом выкупа за 12 млн (Sport24.gr)

«Спартак» и « Панатинаикос » согласовали трансфер нападающего  Ливая Гарсии . 28-летний футболист  сборной Тринидада и Тобаго отправится в платную аренду в греческий клуб за 1,25 миллиона евро, сообщает Sport24.

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