Радостной новостью поделились водители)) Дорожное покрытие на автомобильном мосту через Бузулук отремонтировано! Движение возобновлено!.
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Радостной новостью поделились водители)) Дорожное покрытие на автомобильном мосту через Бузулук отремонтировано! Движение возобновлено!.