В Россию начали ввозить самый крепкий автомобиль Hyundai

Еще совсем недавно компания Hyundai не только продавала, но и собирала свои автомобили в России. Сейчас (по известным всем причинам) выпуск и поставки машин этого корейского бренда в РФ поставлены на «стоп».
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