Реальной угрозы для здоровья россиян из-за случая заражения человека вирусом Шамонда во Франции нет. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
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