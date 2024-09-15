Как понять, что тормозные колодки пора менять

Новые тормозные колодки могут выйти из строя всего через 5 тыс. километров из-за агрессивной манеры езды водителя, отметил глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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