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За рулем

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Как понять, что тормозные колодки пора менять

Как понять, что тормозные колодки пора менять

Новые тормозные колодки могут выйти из строя всего через 5 тыс. километров из-за агрессивной манеры езды водителя, отметил глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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