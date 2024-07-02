Посол РФ: Британия в один миг разрушила столетние взаимовыгодные отношения с Россией

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что правительство Великобритании «в одно мгновенье» разрушило полноценные и взаимовыгодные отношения с Россией, существовавшие сотни лет, – сообщает во вторник, 2 июля, телеканал Sky News.
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