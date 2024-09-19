ДГД Мангистау: как платить налог при общей собственности?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в Контакт-центр органов госдоходов (номер 1414, добавочный номер 3) ежедневно поступают звонки от граждан, где на вопросы налогоплательщиков предоставляются подробные ответы по налогообложению.
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