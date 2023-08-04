Daily Storm

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Военкома из Одесской области отправили на передовую после обвинений в покупке недвижимости на миллион долларов

Военкома из Одесской области отправили на передовую после обвинений в покупке недвижимости на миллион долларов

Вместе с Егором Смирновым в зону боевых действий отправились двое его вероятных сообщниковВоенкома города Южное Одесской области, подозреваемого в незаконном обогащении за полтора года российско-украинского конфликта, отправили на передовую.

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