Сергей Никоненко госпитализирован с подозрением на онкологию: подробности

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко госпитализирован с новообразованием предстательной железы. 84-летний актёр обращается за помощью медиков по совету жены, продолжая гастроли по городам России, несмотря на колебания давления.
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