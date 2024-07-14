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Сырский готов капитулировать: Удар по главкому ВСУ нанесён с тыла. Что рассказала нардеп Рады Безуглая

Сырский готов капитулировать: Удар по главкому ВСУ нанесён с тыла. Что рассказала нардеп Рады Безуглая

Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая нанесла удар с тыла по главуому ВСУ. На своей странице в соцсети она заявила, что Сырский согласен на прекращение огня и даже готов капитулировать, потому что не верит в победу Киева.

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