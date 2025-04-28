Неделя энергии и возможностей: рунический гороскоп для знаков зодиака с 28 апреля по 4 мая Ольга БезродняяРунический гороскоп, составленный Игорем Вечерским, обещает множество энергий и возможностей для всех знаков зодиака на следующей на неделе с 28 апреля по 4 мая.
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