Неделя энергии и возможностей: рунический гороскоп для знаков зодиака с 28 апреля по 4 мая Ольга БезродняяРунический гороскоп, составленный Игорем Вечерским, обещает множество энергий и возможностей для всех знаков зодиака на следующей на неделе с 28 апреля по 4 мая.