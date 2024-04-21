Алла Пугачева собирается оформить замок мужа на себя

Певица Алла Пугачева собирается заняться пустующей недвижимостью. Живущий третий год в эмиграции артист Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) ежемесячно тратит на содержание своего замка в Грязи около 500 тысяч рублей.