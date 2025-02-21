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Военное обозрение

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«Наша цель - долговременный мир»: Макрон выступил за скорейшее завершение конфликта и отказался отправлять войска на Украину

«Наша цель - долговременный мир»: Макрон выступил за скорейшее завершение конфликта и отказался отправлять войска на Украину

Главный сторонник продолжения войны переобулся прямо на ходу.

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