Сколько дней нужно копить на iPhone 15 Pro в разных странах, включая Молдову

Аналитики Picodi România сопоставили местные цены на iPhone 15 Pro (128 ГБ) со средними доходами населения и рассчитали индекс iPhone, который представляет собой стоимость смартфона, выраженную в днях/часах.
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