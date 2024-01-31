Беглов: на производственной площадке в Петербурге произошел хлопок

В ночь на 31 января жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, к расследованию обстоятельств которого привлекли правоохранителей.
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