Архангельская область — 2-е место по первичной психзаболеваемости (697,4)

Рост первичной заболеваемости психическими расстройствами в Архангельской области связывают с улучшением выявляемости заболеваний и повышением доступности медицинской помощи, — заявила заместитель главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Архангельской области Эльвира Конопленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп провозгласи...
- ИК Ушел "целитель" м...
- В Пашинян назвал на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым