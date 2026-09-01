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Царьград

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Архангельская область — 2-е место по первичной психзаболеваемости (697,4)

Архангельская область — 2-е место по первичной психзаболеваемости (697,4)

Рост первичной заболеваемости психическими расстройствами в Архангельской области связывают с улучшением выявляемости заболеваний и повышением доступности медицинской помощи, — заявила заместитель главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Архангельской области Эльвира Конопленко.

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