«Крови в комнате было по щиколотку» 30 лет назад Москву потрясло массовое убийство школьников. Кто совершил страшное преступление?

30 лет назад, 6 мая 1995 года, на улице Воронцовские Пруды в Москве было совершено одно из самых кровавых преступлений в истории столицы: убийца жестоко расправился с четырьмя подростками — сыном своей знакомой и его друзьями-девятиклассниками.