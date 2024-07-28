Жертвами серии авиаударов стали не меньше пятидесяти человек

В результате серии израильских авиаударов по центральной и южной частям Газы погибли по меньшей мере 50 человек и около 200 получили ранения, причем один удар пришелся на школу, где тысячи людей искали убежища, пишет The Guardian.
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