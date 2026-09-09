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Бербок объявила о решении уйти из публичной жизни после завершения работы в ООН

Бербок объявила о решении уйти из публичной жизни после завершения работы в ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что после завершения работы в структурах ООН намерена уйти из публичной жизни и стать частным лицом.

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