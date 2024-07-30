Вице-губернаторы и генерал ФСБ: что известно о кандидатах в сенаторы от Мурманской области

МУРМАНСК, 30 июля, ФедералПресс. Губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис, зарегистрированный кандидатом на пост главы региона, представил в качестве претендентов на пост своего представителя в Совет Федерации троих кандидатов.
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