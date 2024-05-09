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Юрзинов о послевоенных годах: «Голодно, бедно. Продавщицы резали хлеб, кусочки падали за весы – мальчики приходили и брали эти остатки. Не дай бог, чтобы такое повторилось»

В России 9 мая отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. – Какие эмоции у вас вызывают воспоминания из послевоенного детства? – Эмоции – очень тяжелые, тяжелейшие.

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