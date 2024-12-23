Сергунина: Иностранные эксперты высоко оценили перспективы кластера видеоигр и анимации в Москве

В 2025 году в Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. На его площадке в инновационном кластере «Сколково» уже побывали представители креативных индустрий из дружественных стран — руководители крупных профильных компаний, студий и ассоциаций.
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