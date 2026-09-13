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ИА Регнум

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Ушаков: понимания Анкориджа составляют суть процесса украинского урегулирования

Договоренности, которые были достигнуты на встрече России и США в Анкоридже, составляют основу мирного процесса вокруг Украины.

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