Путин снесёт чиновникам и военным головы. Сенсационное заявление Белоусова грозит госпереворотом

Появление Белоусова на посту министра обороны предвещает масштабную "зачистку" элит. Его громкие заявления указывают на начало глубокой реорганизации структуры власти.
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