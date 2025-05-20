Вчера (или сегодня - на сайте Екатеринбургской епархии написано: 19 мая, в день святого праведного Иова Многострадального) добрые русские люди отмечали 157 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.
Почему советские так ненавидят Николая II
Комментарии
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Григорий Давидян
"Цитата про Императора - это слова Констатина Крылова: "Николай Второй был не только и не столько "хорошим человеком". Это был гениальный политик, создавший в России демократические институты и выигравший мировую войну. Которого кучка мерзавцев сначала лишила власти, а потом другие мерзавцы - убили. Именно за это"." Так за что же такого "замечательного" Коляна-2 попы с генералами скинули? Может быть, потому, что этот полупокер с короной страну пролюбил, как его пламенный последователь Горби?
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26 мин.
Александр
Столыпина убил агент царской охранки .Возможно,с ведома царя.Братания начались ещё в 1915 году.Большевиков и близко не было.Микроскопическая партия,где всё руководство или в ссылке,или в эмиграции.А за снабжение армии с царя-батюшки спрашивать нужно и его окружения.
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25 мин.
Кошмар
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13 мин.
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