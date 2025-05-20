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Почему советские так ненавидят Николая II

Почему советские так ненавидят Николая II

Вчера (или  сегодня -  на  сайте  Екатеринбургской  епархии написано: 19  мая,  в  день святого праведного Иова Многострадального) добрые  русские  люди  отмечали 157 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.

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Комментарии
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Григорий Давидян
&quot;Цитата про Императора - это слова Констатина Крылова: &quot;Николай Второй был не только и не столько &quot;хорошим человеком&quot;. Это был гениальный политик, создавший в России демократические институты и выигравший мировую войну. Которого кучка мерзавцев сначала лишила власти, а потом другие мерзавцы - убили. Именно за это&quot;.&quot; Так за что же такого &quot;замечательного&quot; Коляна-2 попы с генералами скинули? Может быть, потому, что этот полупокер с короной страну пролюбил, как его пламенный последователь Горби?
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26 мин.
Александр
Столыпина убил агент царской охранки .Возможно,с ведома царя.Братания начались ещё в 1915 году.Большевиков и близко не было.Микроскопическая партия,где всё руководство или в ссылке,или в эмиграции.А за  снабжение армии с царя-батюшки спрашивать нужно и его окружения.
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25 мин.
Кошмар
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13 мин.
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