Почему советские так ненавидят Николая II

Григорий Давидян

"Цитата про Императора - это слова Констатина Крылова: "Николай Второй был не только и не столько "хорошим человеком". Это был гениальный политик, создавший в России демократические институты и выигравший мировую войну. Которого кучка мерзавцев сначала лишила власти, а потом другие мерзавцы - убили. Именно за это"." Так за что же такого "замечательного" Коляна-2 попы с генералами скинули? Может быть, потому, что этот полупокер с короной страну пролюбил, как его пламенный последователь Горби?