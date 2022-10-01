США обсудили с союзниками методы воздействия на российские элиты

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра юстиции – генерального прокурора Соединённых Штатов Лиза Монако приняли участие в совещании международной целевой группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра юстиции – генерального прокурора Соединённых Штатов Лиза Монако приняли участие в совещании международной целевой группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).
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