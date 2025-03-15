Чаще всего россияне большими семьями отдыхают в Москве и Петербурге

На поездах большие семьи чаще всего ездили в Москву (20%), Санкт-Петербург (8%), Адлер (5%), Анапу (4%), Краснодар (4%), Ростов-на-Дону (3%), Сочи (3%), Симферополь (2%) и Новороссийск (2%), а также в Казань (2%).
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