Опоры, синхротрон, ЖБИ — всё своё 🔩 IEK Group запустила завод металлических опор в Малоярославце. Мачты до 80 м для освещения, связи и контактной сети.
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