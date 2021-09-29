МВД прорабатывает требования к выдаче и оформлению электронных паспортов

МВД РФ вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года.
МВД РФ вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года.
Свежие комментарии