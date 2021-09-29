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МВД прорабатывает требования к выдаче и оформлению электронных паспортов

МВД прорабатывает требования к выдаче и оформлению электронных паспортов

МВД РФ вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года.

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