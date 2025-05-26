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Fun S&N

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Карандашные откровения, как повторить стиль Чонгука и раскрыть свою творческую сторону

Карандашные откровения, как повторить стиль Чонгука и раскрыть свою творческую сторону

Fun S&N 244 подписчика Подписаться Карандашные откровения, как повторить стиль Чонгука и раскрыть свою творческую сторону Сегодня 1 3 мин Оглавление BTS-звезда с карандашом в руке Что понадобится новичку Пять шагов к рисунку в стиле Чонгука Показать ещё BTS-звезда с карандашом в руке Чон Чонгук известен на сцене как яркий вокалист, однако вне концертных огней он не раз доказывал, что лист бумаги способен стать такой же выразительной площадкой, как мировой стадион.

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