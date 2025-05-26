Fun S&N 244 подписчика Подписаться Карандашные откровения, как повторить стиль Чонгука и раскрыть свою творческую сторону Сегодня 1 3 мин Оглавление BTS-звезда с карандашом в руке Что понадобится новичку Пять шагов к рисунку в стиле Чонгука Показать ещё BTS-звезда с карандашом в руке Чон Чонгук известен на сцене как яркий вокалист, однако вне концертных огней он не раз доказывал, что лист бумаги способен стать такой же выразительной площадкой, как мировой стадион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)