План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?

Вам никогда не приходило в голову, что сознательный завоз в нашу страну мигрантов имеет не только экономическое обоснование со стороны лоббистов, которым приток неквалифицированной рабочей силы банально выгоден, но и политическое? Что проект переселения всего Таджикистана в пределы Москвы и Подмосковья, успешно реализуемый все последние годы системных либералов, нацелен на ослабление суверенитета нашей страны я и ломку российской государственности? "Теория заговора", – скажут скептики.