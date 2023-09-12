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Колосков о России и 1:2 от Египта U23: «Это не позор. Товарищеские игры нужны, чтобы прочувствовать атмосферу международного футбола»

Колосков о России и 1:2 от Египта U23: «Это не позор. Товарищеские игры нужны, чтобы прочувствовать атмосферу международного футбола»

«Ничего страшного не произошло, это точно не позор. Товарищеские игры нужны для того, чтобы футболисты прочувствовали атмосферу международного футбола, поиграли на другом уровне.

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