Сельхозземли хотят защитить от застройки

Правительство утвердило план работы над законопроектами в 2025 году. Согласно ему, в Госдуму до февраля будущего года внесут проект закона, обязывающий микрофинансовые и кредитные организации представлять в Федеральную службу судебных приставов отчет о возврате долгов физлиц.
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