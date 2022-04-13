Popcaketv

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    Да кому нужна эта средней руки актерка, которая больше ничего не может, кроме как пиариться на своей эмиграции. Стоит...Грозят убийством ...
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Чулпан Хаматова пренебрежительно высказалась о звании народной артистки в интервью западному изданию

Чулпан Хаматова пренебрежительно высказалась о звании народной артистки в интервью западному изданию

Чулпан Хаматова некоторое время назад дала интервью журналистке Катерине Гордеевой и сообщила о том, что она эмигрировала из России.

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