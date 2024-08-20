Байден упомянул фразу Генри Киссинджера о России

Президент США Джо Байден в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго вспомнил фразу бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона Бонапарта в XIX веке не смотрела на Россию без опаски.