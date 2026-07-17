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Срочно, Одесса! В порту чернота от дыма: горит топливо, склады и цеха сборки БПЛА

Срочно, Одесса! В порту чернота от дыма: горит топливо, склады и цеха сборки БПЛА

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одессы и Черноморска Вооружённые силы России в ночное время продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины.

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