Срочно, Одесса! В порту чернота от дыма: горит топливо, склады и цеха сборки БПЛА

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одессы и Черноморска Вооружённые силы России в ночное время продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины.
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