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Калужские новости

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Калужская область потратит 15 млн рублей на загадочное жильё в 2026 году

Калужская область потратит 15 млн рублей на загадочное жильё в 2026 году

15 млн рублей из бюджета Калужской области потратят на покупку жилого помещения в 2026 году, подробности сделки пока неизвестны.

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