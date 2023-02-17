Язык дятла: Настолько длинный, что обвивает череп, имеет кость и шипы. Как обычный орган превратился в совершенство эффективности?

«Язык без костей» — уверенно говорим мы про болтунов. Странное по своей сути выражение, ведь вне зависимости от коммуникативных навыков костей во рту кроме зубов ни у кого не наблюдается.
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