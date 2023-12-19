В Краснодаре прошел суд над 19-летним диверсантом: 11,5 лет лишения свободы

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Еще в мае парень через Телеграмм получил предложение заработать. За 10 тысяч рублей необходимо было поджечь релейный шкаф РЖД в поселке Агроном Динского района, и молодой человек посчитал вполне приемлемым для себя согласиться на такой заработок через совершение диверсии.

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Комментарии
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А
Александр
Почаще сообщайте о приговорах таким любителям заработать, глядишь, другие одумаются.
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1 д.
Mustafa Пахомов
Может поумнеют....
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5 час.

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