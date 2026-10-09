Некрасов подтвердил интерес «Црвены Звезды» к Маркиньосу

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».
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