Мизулина назвала слова Трампа о помощи РФ во Второй мировой кощунством

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала недавние слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Россия сыграла важную роль в победе США во Второй мировой войне.
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