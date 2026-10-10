Intel откатывается на 5 лет назад: новые процессоры 2027 года выйдут под сокет 2021-го ради дешёвой DDR4

Gigabyte обновила BIOS на всём модельном ряду B760 и H610 и предупредила ритейлеров — непроданные платы снова актуальны Gigabyte сообщила, что в начале 2027 года Intel выпустит новые процессоры под пятилетний сокет LGA1700, и обновила BIOS на всей линейке плат B760 и H610.