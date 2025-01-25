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Кирилл Андреев о раннем браке сына: “Был только за”

Кирилл Андреев о раннем браке сына: “Был только за”

Кирилл Андреев, известный солист популярной группы «Иванушки International», откровенно поведал о личной жизни своего сына и о его стремлении создать семью в молодом возрасте.

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