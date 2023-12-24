Вчера 42K прочитали Неужели власти всерьёз взялись за "звёздную" проблему? Неужели Киркорова, Билана, Лолиту и прочих участников скандальной вечеринки наконец-то уберут из новогодних передач? Ф.
Госдума говорит "НЕТ" участникам скандальной вечеринки и требует вырезать всех из Новогодних эфиров и огоньков. Коротко о важном
Комментарии
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Галина 123
Россия медленно, но верно превращается в страну не пуганных идиотов ( медийных педарастов и проституток). И все это при полном попустительстве власти. Законы принимать уже не достаточно. Надо чтобы их все уважали и соблюдали.
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9 час.
Е Пронина
да никаких законов против себя они не собираются принимать, тем более выполнять, отмажутся, в крайнем случае, условно получат и отплывут к наворованному за бугор, имея не одно гражданство))законы это для народа которым они правят и грабят))
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7 час.
Сергей Oблезов
Пора народный СМЕРШ создавать, работы не початый край! От слизняков у руля, толку никакого! НТВ в первую очередь! Хакеры России должны выключить на Новый год все передачи, где снялись враги России!!!!
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4 час.
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