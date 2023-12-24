Госдума говорит "НЕТ" участникам скандальной вечеринки и требует вырезать всех из Новогодних эфиров и огоньков. Коротко о важном

Галина 123 Россия медленно, но верно превращается в страну не пуганных идиотов ( медийных педарастов и проституток). И все это при полном попустительстве власти. Законы принимать уже не достаточно. Надо чтобы их все уважали и соблюдали.

Е Пронина да никаких законов против себя они не собираются принимать, тем более выполнять, отмажутся, в крайнем случае, условно получат и отплывут к наворованному за бугор, имея не одно гражданство))законы это для народа которым они правят и грабят))