Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Экс-тренер «Милана» Джампаоло может сменить Тиаго Мотту в «Специи». Клуб идет 17-м в Серии А

Главного тренера «Специи» Тиаго Мотту могут отправить в отставку. Руководство клуба уже давно недовольно работой 39-летнего специалиста – после 19 туров «Специя» занимает 17-е место в таблице Серии А.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх