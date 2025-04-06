В Торопце почтили память легендарного генерала Куропаткина

28 марта в кинотеатре «Звезда» города Торопца состоялось торжественное мероприятие, посвященное 177-летию со дня рождения выдающегося генерала, просветителя, ученого и краеведа Алексея Николаевича Куропаткина.
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