Александр Медведев: «Женский футбол – другой, но он – настоящий. По страсти иногда сильнее мужских матчей, мальчишкам можно поучиться»

«Матч был настоящим чемпионским, очень напряженным, силовым, самоотверженным с обоих сторон. Может, было не так много остроты футбольной, но было много самоотверженности, страсти, потрясающий по красоте гол «Зенита» после передачи с левой ноги и удара, спасение на последней минуте.